Добыча газа «Укргаздобычей» сократилась на 5,2% в этом году

Предприятие «Нафтогаза» «Укргаздобыча» за 7 месяцев этого года сократило добычу природного газа на 5,2%, в июле — на 4,8%.
Об этом сообщает пресс-служба УГД.
Так, в январе-июле 2021 года предприятие сократило добычу газа против соответствующего периода в прошлом году на 5,2% до 7,9 млрд м3. Отклонение от производственного плана составляет -1,6% или 0,125 млрд м3 газа.
В то же время объемы газа, переданные на нужды потребителей, за 7 месяцев уменьшились на 5,1% до 7,5 млрд м3, что на 0,7%, или 0,051 млрд м3, меньше плана.
В июле «Укргаздобыча» тоже сократила добычу до 1,144 млрд м3 природного газа, или на -4,8% в годовом измерении. Отпуск газа сократился на 4,5% до 1,088 млрд м3.
Отмечается, что для стабилизации показателей производства УГД ввела в эксплуатацию 25 новых скважин и провела ремонты старых. Также осуществлена 321 колтюбинговая операция, 71 операция по гидроразрыву пласта и проведено 9 операций по бурению боковых стволов.
АО «Укргаздобыча» — 100% дочернее предприятие НАК «Нафтогаз Украины». В 2020 году компания обеспечила добычу 13,45 млрд м3 товарного газа, который был отпущен населению и ТКЭ.
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