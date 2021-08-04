0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 302 0

Киевгорстрой ввел в эксплуатацию новый «укрбудовский» ЖК

Киевгорстрой ввел в эксплуатацию новый «укрбудовский» ЖК

ХК «Киевгорстрой» сдала в эксплуатацию первые две секции жилищного комплекса «Шевченковский», который вместе с другими недостроенными ЖК достался ей в «наследство» от корпорации «Укрбуд».

Об этом сообщил президент компании Игорь Кушнир.

«Не так быстро, как хотелось бы, но уверенно двигаемся к конечной цели. В конце концов, каждый инвестор получит ключи от своей квартиры» — написал он в Facebook.

В пресс-центре предприятия добавили, что ЖК, который находится в Киеве на улице Златоустовской 27, получил соответствующий сертификат Государственной архитектурно-строительной инспекции.

В ближайшее время инвесторы будут приглашены для подписания необходимых документов и дальнейшего оформления права собственности.

Справка Finance.ua:

  • в 2019 году «Киевгорстрой» обязался достроить 18 комплексов «Укрбуда», который неожиданно приостановил работы на своих объектах. Шесть Ж К уже введены в эксплуатацию, в частности, в июле — часть «Подол Града». Всего в этом году «Киевгорстрой» обещает достроить 7 «укрбудовских» комплексов;
  • ранее стало известно, что до конца текущего года стоимость квартир «Киевгорстроя» может подняться еще на 20%, если цены на строительные материалы продолжат расти.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог. 🏡

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.