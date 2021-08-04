Киевгорстрой ввел в эксплуатацию новый «укрбудовский» ЖК

ХК «Киевгорстрой» сдала в эксплуатацию первые две секции жилищного комплекса «Шевченковский», который вместе с другими недостроенными ЖК достался ей в «наследство» от корпорации «Укрбуд».

Об этом сообщил президент компании Игорь Кушнир.

«Не так быстро, как хотелось бы, но уверенно двигаемся к конечной цели. В конце концов, каждый инвестор получит ключи от своей квартиры» — написал он в Facebook.

В пресс-центре предприятия добавили, что ЖК, который находится в Киеве на улице Златоустовской 27, получил соответствующий сертификат Государственной архитектурно-строительной инспекции.

В ближайшее время инвесторы будут приглашены для подписания необходимых документов и дальнейшего оформления права собственности.

Справка Finance.ua:

в 2019 году «Киевгорстрой» обязался достроить 18 комплексов «Укрбуда», который неожиданно приостановил работы на своих объектах. Шесть Ж К уже введены в эксплуатацию, в частности, в июле — часть «Подол Града». Всего в этом году «Киевгорстрой» обещает достроить 7 «укрбудовских» комплексов;