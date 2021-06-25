Киевгорстрой может поднять стоимость жилья еще на 20% до конца года

До конца текущего года стоимость квартир «Киевгорстроя» может подняться еще на 20%, если цены на строительные материалы продолжат расти.
Об этом сообщил председатель правления — президент «Киевгорстроя» Игорь Кушнир.
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По его словам, за последний год цена квадратного метра в столице уже выросла на 20% из-за подорожания материалов, комплектующих, а также строительно-монтажных работ.
Так, рост цены произошел практически по всем составляющим строительства. Именно они формируют более 50% стоимости квадратного метра. Также глава «Киевгорстроя» отметил влияние инфляции. Даже с учетом стабильного курса доллара материалы в гривне все равно дорожают.
«Посмотрите на ситуацию в мире: за последний год было напечатано огромное количество денег, которые направлены на борьбу с пандемией и ее последствиями. Это привело к обесцениванию денег, как следствие — и доллар, и евро, и гривна начали девальвировать», — рассказал Кушнир.
К тому же он добавил, что по состоянию на начало июля стоимость квадратного метра в компании стартует от 22 тыс. грн.
Напомним, с 15 мая этого года «Киевгорстрой» провел повышение базовой стоимости (цена без учета ряда коэффициентов: этажности, комфортности и лояльности) квадратных метров в жилых комплексах. Это было второе по счету поднятие цен в жилых комплексах компании с начала года — первое подорожание произошло 1 февраля.
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