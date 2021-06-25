Цены на квартиры в разных районах Киева в июне

В июне 2021 года лидер по стоимости жилья на первичке в Киеве – Печерский район. Здесь стоимость квадратного метра на сегодня составляет 70 417 грн.

Об этом свидетельствуют данные СтройОбзора.

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Второе место у Шевченковского района – 42 423 грн. за кв. м.

Третье место в июне занял Голосеевский район, где средняя цена составляет 37 408 грн. за кв. м.

В середине Подольский район с показателем 36 696 грн. за кв. м, Оболонский – 36 436 грн. за кв. м, Днепровский – 32 116 грн. за кв. м и Святошинский – 29 138 грн. за кв. м.

Далее следует Соломенский район, который может похвастаться ценами 29 072 грн. за кв. м и Дарницкий район, стоимость «квадрата» здесь составляет 27 773 грн. В Деснянском районе стоимость составила 22 884 грн. за кв. м.



Инфографика: СтройОбзор

Справка Finance.ua:

В июне 2021 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева повысилась. Цена в первый месяц лета, по сравнению с маем 2021-го, поднялась на 5,4% и составила 36 073 грн. за кв. м (в мае – 34 229 грн. за кв. м).

По мнению президента Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе, предложенные правительственным законопроектом № 5600 налоговые нормы для рынка жилья могут привести к его двукратному удорожанию, а также общему застою в отрасли — падению объемов продаж и строительства, сокращению рынка инвестирования вдвое, и даже банкротству стройкомпаний.