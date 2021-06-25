Цены на квартиры в разных районах Киева в июне

В июне 2021 года лидер по стоимости жилья на первичке в Киеве – Печерский район. Здесь стоимость квадратного метра на сегодня составляет 70 417 грн.
Об этом свидетельствуют данные СтройОбзора.
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Второе место у Шевченковского района – 42 423 грн. за кв. м.
Третье место в июне занял Голосеевский район, где средняя цена составляет 37 408 грн. за кв. м.
В середине Подольский район с показателем 36 696 грн. за кв. м, Оболонский – 36 436 грн. за кв. м, Днепровский – 32 116 грн. за кв. м и Святошинский – 29 138 грн. за кв. м.
Далее следует Соломенский район, который может похвастаться ценами 29 072 грн. за кв. м и Дарницкий район, стоимость «квадрата» здесь составляет 27 773 грн. В Деснянском районе стоимость составила 22 884 грн. за кв. м.
Инфографика: СтройОбзор
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