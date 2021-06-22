Стоимость квартир в новостройках Киева в июне

В июне 2021 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева повысилась.

Согласно данным СтройОбзора, цена в первый месяц лета, по сравнению с маем 2021-го, поднялась на 5,4% и составила 36 073 грн. за кв. м (в мае – 34 229 грн. за кв. м).

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После резкого спада цен, который начался еще в январе, вот уже третий месяц подряд стоимость квадратного метра повышается.

В июне значительные изменения были практически во всех классах. Рекорды по повышению стоимости побил «де-люкс». Также резкие скачки были в «комфорте» и «премиуме».

Эконом. В эконом-классе цена опустилась на 2,3%. Если весь прошлый год цены были относительно стабильными, то в этом году изменения более ощутимые. На сегодня средняя цена составляет 26 327 грн за кв. м.

Комфорт. С «комфортом» ситуация похожая. С осени 2020-го и последующие полгода колебания цены хоть и было, но не таким резким, как последние четыре месяца. В июне цена опустилась на 6,7% и составила 27 553 грн за «квадрат».

Бизнес. В июне менее резкие изменения показал бизнес-класс. Цена опустилась на 1,3% и составила 54 033 грн. Если сравнить колебание цен в этом классе с другими, то «бизнес» – самый нестабильный. Практически каждый месяц цена то взлетает вверх, то опять опускается вниз.

Премиум. Такая же ситуация характерна и для класса «премиум». В уходящем месяце изменения были существенными. Стоимость квадратного метра здесь составила 66 892 грн. Если говорить о процентном соотношении с предыдущим месяцем, то она снизилась на 10%.

Де-люкс. Рекордсменом в июне, как и в мае, стал класс «де-люкс». Стоимость «квадрата» опустилась до 100 800 грн. Хотя месяц назад этот скачок был в обратную сторону. Июньский показатель на 26% ниже, чем в мае.