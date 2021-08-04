Фонд госимущества отобрал советников для проведения большой приватизации

Межведомственная конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Фонда госимущества Минэкономики и Минфина, утвердила перечень советников для подготовки объектов большой приватизации к аукционам.
Как сообщили в ФГИУ, после отбора, который проходил по новой, двухэтапной, процедуре, в перечень вошли:
Инфографика: ФГИУ
Согласно закону о приватизации государственного и коммунального имущества, к подготовке объектов большой приватизации привлекаются советники — инвестиционные банки, аудиторские компании и консультанты с безупречной репутацией и соответствием высоким критериям, предусмотренным порядком отбора.
Новый порядок, разработанный Фондом госимущества и утвержденный постановлением Кабинета министров № 134 от 24 февраля 2021 года, предусматривает двухэтапную процедуру отбора советников по приватизации.
На первом этапе отбора, потенциальные советники проходят проверку на соответствие квалификационным критериям, среди которых — получение дохода от оказания услуг за предыдущий полный календарный год не менее 100 млн грн. Также, за последние три года участник отбора должен подтвердить участие хотя бы в трех проектах реструктуризации финансовых обязательств, заключении договоров купли-продажи активов стоимостью свыше 250 млн грн.
Затем из перечня выбираются советники на конкретные объекты большой приватизации.
Первый аукцион большой приватизации – по продаже АО Объединенная горно-химическая компания — состоится уже 31 августа 2021 года.
Также завершается работа советников на двух других объектах большой приватизации – Первом киевском машиностроительном заводе (завод Большевик) и Президент Отеле, приватизация которых запланирована на четвертый квартал 2021 года. В то же время продолжается подготовка объектов, приватизация которых запланирована на 2022 год, добавили в Фонде.
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