Фонд госимущества отобрал советников для проведения большой приватизации

Межведомственная конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Фонда госимущества Минэкономики и Минфина, утвердила перечень советников для подготовки объектов большой приватизации к аукционам.

Как сообщили в ФГИУ, после отбора, который проходил по новой, двухэтапной, процедуре, в перечень вошли:

Компания Rothschild & Co Polska sp. z.o.o;

Компания Lazard Freres SAS ;

; ООО Эрнст энд Янг;

Эрнст энд Янг; ООО Прайсуотерхаускуперс;

Прайсуотерхаускуперс; ООО СиЭмЭс Камерон МакКенна ЭлЭлСи;

СиЭмЭс Камерон МакКенна ЭлЭлСи; ООО БДО Корпоративные финансы;

Корпоративные финансы; ООО Делойт и туш;

Делойт и туш; ООО КПМГ -Украина;

-Украина; ООО Кинстеллар Украина;

Кинстеллар Украина; ООО Конкорд Консалтинг.



Инфографика: ФГИУ

Согласно закону о приватизации государственного и коммунального имущества, к подготовке объектов большой приватизации привлекаются советники — инвестиционные банки, аудиторские компании и консультанты с безупречной репутацией и соответствием высоким критериям, предусмотренным порядком отбора.

Новый порядок, разработанный Фондом госимущества и утвержденный постановлением Кабинета министров № 134 от 24 февраля 2021 года, предусматривает двухэтапную процедуру отбора советников по приватизации.

На первом этапе отбора, потенциальные советники проходят проверку на соответствие квалификационным критериям, среди которых — получение дохода от оказания услуг за предыдущий полный календарный год не менее 100 млн грн. Также, за последние три года участник отбора должен подтвердить участие хотя бы в трех проектах реструктуризации финансовых обязательств, заключении договоров купли-продажи активов стоимостью свыше 250 млн грн.

Затем из перечня выбираются советники на конкретные объекты большой приватизации.

Первый аукцион большой приватизации – по продаже АО Объединенная горно-химическая компания — состоится уже 31 августа 2021 года.

Также завершается работа советников на двух других объектах большой приватизации – Первом киевском машиностроительном заводе (завод Большевик) и Президент Отеле, приватизация которых запланирована на четвертый квартал 2021 года. В то же время продолжается подготовка объектов, приватизация которых запланирована на 2022 год, добавили в Фонде.