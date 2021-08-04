0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 60 0

Фонд госимущества отобрал советников для проведения большой приватизации

Фонд госимущества отобрал советников для проведения большой приватизации

Межведомственная конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Фонда госимущества Минэкономики и Минфина, утвердила перечень советников для подготовки объектов большой приватизации к аукционам.

Как сообщили в ФГИУ, после отбора, который проходил по новой, двухэтапной, процедуре, в перечень вошли:

  • Компания Rothschild & Co Polska sp. z.o.o;
  • Компания Lazard Freres SAS;
  • ООО Эрнст энд Янг;
  • ООО Прайсуотерхаускуперс;
  • ООО СиЭмЭс Камерон МакКенна ЭлЭлСи;
  • ООО БДО Корпоративные финансы;
  • ООО Делойт и туш;
  • ООО КПМГ-Украина;
  • ООО Кинстеллар Украина;
  • ООО Конкорд Консалтинг.


Инфографика: ФГИУ

Согласно закону о приватизации государственного и коммунального имущества, к подготовке объектов большой приватизации привлекаются советники — инвестиционные банки, аудиторские компании и консультанты с безупречной репутацией и соответствием высоким критериям, предусмотренным порядком отбора.

Новый порядок, разработанный Фондом госимущества и утвержденный постановлением Кабинета министров № 134 от 24 февраля 2021 года, предусматривает двухэтапную процедуру отбора советников по приватизации.

На первом этапе отбора, потенциальные советники проходят проверку на соответствие квалификационным критериям, среди которых — получение дохода от оказания услуг за предыдущий полный календарный год не менее 100 млн грн. Также, за последние три года участник отбора должен подтвердить участие хотя бы в трех проектах реструктуризации финансовых обязательств, заключении договоров купли-продажи активов стоимостью свыше 250 млн грн.

Затем из перечня выбираются советники на конкретные объекты большой приватизации.

Первый аукцион большой приватизации – по продаже АО Объединенная горно-химическая компания — состоится уже 31 августа 2021 года.

Также завершается работа советников на двух других объектах большой приватизации – Первом киевском машиностроительном заводе (завод Большевик) и Президент Отеле, приватизация которых запланирована на четвертый квартал 2021 года. В то же время продолжается подготовка объектов, приватизация которых запланирована на 2022 год, добавили в Фонде.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.