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Nissan создаст компактный электрический пикап (фото)

В компании Nissan рассматривают возможность создания легкого компактного пикапа на электротяге.

Новинка будет находиться на ступеньку ниже модели Frontier, а основным конкурентом станет новый Ford Maverick, электрическую версию которого обещают презентовать в ближайшие несколько лет.

Об этом сообщает Carscoops со ссылкой на вице-президента американского отделения Nissan Джуди Уиллер.

По ее мнению, есть категория покупателей, которым компактный пикап интересен с точки зрения активного образа жизни, а не как “рабочая лошадка”. Поэтому ему не обязательно иметь мощную раму и большие размеры.

Компания Nissan планирует активно электрифицировать свою продукцию и увеличить к 2030 году ассортимент предлагаемых электромобилей. С помощью компактного электрического пикапа компания сможет убить одним выстрелом сразу двух зайцев – увеличить свое присутствие в сегменте и расширить ассортимент электрокаров.

По мнению аналитиков, продажи компактных пикапов в США должны вырасти до 2023 года до 100 тысяч.

По материалам Обозреватель
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