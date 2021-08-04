В Гоструда объяснили, можно ли брать отпуск наперед

Отпуск наперед может предоставляться как работникам, работающим до одного года в организации, так и с длительным стажем работы.
Об этом сообщает Управление Гоструда в Хмельницкой области.
«В соответствии со статьей 10 Закона Украины „Об отпусках“: право работника на ежегодные основной и дополнительные отпуска полной продолжительности в первый год работы наступает по истечении шести месяцев непрерывной работы на данном предприятии. В случае предоставления работнику указанных ежегодных отпусков до окончания шестимесячного срока непрерывной работы их продолжительность определяется пропорционально отработанному времени», — сказано в сообщении.
Исключительными являются только случаи, когда ежегодный отпуск может предоставляться по желанию работника до наступления этого 6-месячного срока непрерывной работы:
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