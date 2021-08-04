В Гоструда объяснили, можно ли брать отпуск наперед

Отпуск наперед может предоставляться как работникам, работающим до одного года в организации, так и с длительным стажем работы.

Об этом сообщает Управление Гоструда в Хмельницкой области.

«В соответствии со статьей 10 Закона Украины „Об отпусках“: право работника на ежегодные основной и дополнительные отпуска полной продолжительности в первый год работы наступает по истечении шести месяцев непрерывной работы на данном предприятии. В случае предоставления работнику указанных ежегодных отпусков до окончания шестимесячного срока непрерывной работы их продолжительность определяется пропорционально отработанному времени», — сказано в сообщении.

Исключительными являются только случаи, когда ежегодный отпуск может предоставляться по желанию работника до наступления этого 6-месячного срока непрерывной работы:

женщинам — перед отпуском по беременности и родам или после него, а также женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью;

лицам с инвалидностью;

лицам в возрасте до восемнадцати лет;

мужьям, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам;

лицам, уволенным после прохождения срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, военной службы по призыву лиц офицерского состава или альтернативной (невоенной) службы, если после увольнения со службы они были приняты на работу в течение трех месяцев, не учитывая времени переезда к месту жительства;

совместителям — одновременно с отпуском по основному месту работы;

работникам, которые успешно учатся в учебных заведениях и желают присоединить отпуск к времени сдачи экзаменов, зачетов, написания дипломных, курсовых, лабораторных и других работ, предусмотренных учебной программой;

работникам, которые не использовали по предыдущему месту работы полностью или частично ежегодный основной отпуск и не получили за него денежной компенсации;

работникам, имеющим путевку для санаторно-курортного лечения;

родителям — воспитателям детских домов семейного типа;

в других случаях, предусмотренных законодательством, коллективным или трудовым договором.

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