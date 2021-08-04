В Минрегионе назвали строительные услуги, которые можно получить онлайн в «Дії»

В единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССС) на портале «Дія» можно получить одиннадцать строительных онлайн услуг.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Среди них, в частности, получение разрешения на выполнение строительных работ, декларации о готовности к эксплуатации объектов СС1 и выдаче строительного паспорта.

По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, функционал ЕГЭССС постоянно обновляется.

«В будущем опции будут расти. Это важно, ведь благодаря диджитализации в сфере строительства минимизируется бумажный документооборот и контакт между субъектами. Следовательно, снижается уровень коррупции», — отметил Чернышев.

В пресс-службе добавили, что через «Дію» можно также внести изменения или аннулировать разрешение на выполнение строительных работ, получить сертификат о принятии объекта в эксплуатацию и тому подобное.

Отмечается, что для получения этих услуг понадобится личная электронная подпись. Необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на портале «Дія» в «кабинете гражданина» и заполнить онлайн-форму на получение услуги. Статус услуги можно проверить в кабинете.

Справка Finance.ua: