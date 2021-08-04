0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 90 0

В Минрегионе назвали строительные услуги, которые можно получить онлайн в «Дії»

В Минрегионе назвали строительные услуги, которые можно получить онлайн в «Дії»

В единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССС) на портале «Дія» можно получить одиннадцать строительных онлайн услуг.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Среди них, в частности, получение разрешения на выполнение строительных работ, декларации о готовности к эксплуатации объектов СС1 и выдаче строительного паспорта.

По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, функционал ЕГЭССС постоянно обновляется.

«В будущем опции будут расти. Это важно, ведь благодаря диджитализации в сфере строительства минимизируется бумажный документооборот и контакт между субъектами. Следовательно, снижается уровень коррупции», — отметил Чернышев.

В пресс-службе добавили, что через «Дію» можно также внести изменения или аннулировать разрешение на выполнение строительных работ, получить сертификат о принятии объекта в эксплуатацию и тому подобное.

Отмечается, что для получения этих услуг понадобится личная электронная подпись. Необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на портале «Дія» в «кабинете гражданина» и заполнить онлайн-форму на получение услуги. Статус услуги можно проверить в кабинете.

Справка Finance.ua:

  • с 1 августа в е-системе в сфере строительства появились три обновления. Они будут касаться проектной документации, присвоения и изменения адресов объектов строительства и технической инвентаризации.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.