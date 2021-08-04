Где продают самые дешевые и самые дорогие квартиры под Киевом (инфографика)

В июле средняя стоимость квадратного метра в пригороде столицы выросла на 500 грн и достигла 18 500 грн за «квадрат».

Об этом свидетельствует аналитика портала ЛУН.

За год этот показатель увеличился на 3 500 грн: еще в июле 2020 года квадратный метр обходился в 15 000 грн.

Стоимость по отдаленности от столицы:

больше всего в вырос в цене квадратный метр в новостройках, расположенных на расстоянии 10−20 км от Киева — здесь квартиры подорожали на 700 грн до 17 800 грн/кв. м;

жилье в новостройках в радиусе 5−10 км от столицы подорожало на 400 грн/кв. м — в июле цена составляла 19 100 грн/кв. м;

а квартиры, расположенные в 5 км до Киева, выросли в цене на 500 грн — до 20 000 грн/кв. м.

Где самые дешевые и дорогие квартиры под Киевом (средние цены в районах):

дешевле всего «квадрат» жилья в новостройке стоит в Святопетровском (15 00 грн), Борисполе (17 100 грн), Броварах (17 600 грн), Гостомеле (17 800 грн);

немного дороже ценники в Буче (18 500 грн/кв. м) и Гатном (18 900 грн/кв. м);

дороже всего квадратный метр обойдется в таких районах пригорода столицы: Софиевская Борщаговка (19 500 грн), Петропавловская Борщаговка (19 600 грн), Ирпень (20 000 грн), Вышгород (20 900 грн) и Вишневое (21 700 грн).

Справка Finance.ua:

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