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Где продают самые дешевые и самые дорогие квартиры под Киевом (инфографика)

Где продают самые дешевые и самые дорогие квартиры под Киевом (инфографика)

В июле средняя стоимость квадратного метра в пригороде столицы выросла на 500 грн и достигла 18 500 грн за «квадрат».

Об этом свидетельствует аналитика портала ЛУН.

За год этот показатель увеличился на 3 500 грн: еще в июле 2020 года квадратный метр обходился в 15 000 грн.

Стоимость по отдаленности от столицы:

  • больше всего в вырос в цене квадратный метр в новостройках, расположенных на расстоянии 10−20 км от Киева — здесь квартиры подорожали на 700 грн до 17 800 грн/кв. м;
  • жилье в новостройках в радиусе 5−10 км от столицы подорожало на 400 грн/кв. м — в июле цена составляла 19 100 грн/кв. м;
  • а квартиры, расположенные в 5 км до Киева, выросли в цене на 500 грн — до 20 000 грн/кв. м.

Где самые дешевые и дорогие квартиры под Киевом (средние цены в районах):

  • дешевле всего «квадрат» жилья в новостройке стоит в Святопетровском (15 00 грн), Борисполе (17 100 грн), Броварах (17 600 грн), Гостомеле (17 800 грн);
  • немного дороже ценники в Буче (18 500 грн/кв. м) и Гатном (18 900 грн/кв. м);
  • дороже всего квадратный метр обойдется в таких районах пригорода столицы: Софиевская Борщаговка (19 500 грн), Петропавловская Борщаговка (19 600 грн), Ирпень (20 000 грн), Вышгород (20 900 грн) и Вишневое (21 700 грн).

Справка Finance.ua:

  • эксперты рассказали, как правильно выбрать участок под застройку дома в пригороде. Прежде всего, при покупке земли нужно обращать внимание на наличие коммуникаций и дороги для подъезда.
  • несмотря на пандемию, недвижимость в Украине подорожала на 15%, стройплощадки Киева — на 33%. Как изменились цены на первичке и вторичке в разных регионах Украины — читайте здесь.

Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.

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По материалам Finance.UA
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