В НБУ рассказали о самых распространенных методах мошенничества с банковскими картами

Мошенники используют банкоматы, терминалы и интернет, прибегают к методам социальной инженерии.
Об основных методах мошенничества с банковским картами рассказали в Национальном банке в комментарии УНН.
Специалисты банковской системы и правоохранительных органов отмечают следующие основные виды мошенничества:
Мошенничество с использованием банкомата:
Интернет-мошенничество:
Мошенничество в терминальной сети:
Мошенничество в системах дистанционного обслуживания (ДБО):
Социальная инженерия:
Отдельного внимания требует вопрос обработки рисков несоблюдения/нарушения банками требований и рекомендаций, касающихся финансового мониторинга, поскольку это создает дополнительную почву для внедрения мошенниками преступных схем и способствует увеличению возможных убытков от такого мошенничества.
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