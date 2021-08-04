Самая большая в мире сеть кинотеатров начнет продавать билеты за Bitcoin

Американская сеть кинотеатров AMC Theatres, которая является крупнейшей в мире, планирует запустить технологию получения оплаты за билеты в кино в Bitcoin до конца 2021 года, передает Reuters.
О таких планах заявил гендиректор АМС Адам Арон во время телефонного разговора, посвященного результатам компании.
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Таким образом, AMC Theatres может стать первой в мире сетью кинотеатров, которая будет продавать билеты за Bitcoin. Как отмечает издание The Wrap, таким образом AMC Theatres ищет новые способы увеличения продаж и пытается оправиться от пандемии COVID-19.
По словам СЕО AMC, зрители смогут покупать билеты за Bitcoin во всех заведениях сети в США — это 593 кинотеатров.
AMC Theatres – крупнейшая сеть кинотеатров в мире, которая насчитывает 593 кинотеатра в США. Также AMC принадлежат сети кинотеатров Odeon, UCI Cinemas и Carmike Cinemas за пределами США.
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