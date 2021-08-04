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За полгода бизнес получил в управление от АРМА активов на миллиард

За полгода бизнес получил в управление от АРМА активов на миллиард

За первые шесть месяцев 2021 года украинский бизнес получил в коммерческое пользование арестованных активов на 1 млрд грн, проинформировали в Агентстве по розыску и менеджмента активов (АРМА).

При этом в целом с 2020-го по первое полугодие 2021 года стоимость переданных в управление арестованных активов достигла почти 3 млрд грн.

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АРМА объявило 167 публичных конкурсов с целью отбора профессиональных управляющих для активов.

Среди отобранных победителей – 10 крупных компаний, получивших во временное пользование, в частности, нефтепродуктопровод, гостинично-ресторанный комплекс, речные баржи, объекты недвижимости в Запорожье и др.

В агентстве напомнили, что государство не тратит средства на проведение оценки арестованных активов перед передачей их в управление, соответствующие расходы осуществляются за счет отобранных победителей конкурсов.

С 2020 года АРМА ввело практику независимого рецензирования отчетов об оценке, что позволяет установить более объективную стоимость арестованных активов.

По материалам УБР
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