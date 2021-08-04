За полгода бизнес получил в управление от АРМА активов на миллиард

За первые шесть месяцев 2021 года украинский бизнес получил в коммерческое пользование арестованных активов на 1 млрд грн, проинформировали в Агентстве по розыску и менеджмента активов (АРМА).
При этом в целом с 2020-го по первое полугодие 2021 года стоимость переданных в управление арестованных активов достигла почти 3 млрд грн.
Читайте также: В Украине за три года профинансировано около двух тысяч стартапов
АРМА объявило 167 публичных конкурсов с целью отбора профессиональных управляющих для активов.
Среди отобранных победителей – 10 крупных компаний, получивших во временное пользование, в частности, нефтепродуктопровод, гостинично-ресторанный комплекс, речные баржи, объекты недвижимости в Запорожье и др.
В агентстве напомнили, что государство не тратит средства на проведение оценки арестованных активов перед передачей их в управление, соответствующие расходы осуществляются за счет отобранных победителей конкурсов.
С 2020 года АРМА ввело практику независимого рецензирования отчетов об оценке, что позволяет установить более объективную стоимость арестованных активов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарплата в конверте: как будут контролировать доходы украинцевВчера, 17:02 - 3846 12
Субсидии на блокчейне. В Минцифры придумали новый вид контроля за соцвыплатамиВчера, 12:00 - 4393 7
Эпоха дешевого газа закончилась - BloombergВчера, 09:33 - 3177 5
«Нафтогаз» ввел новый тариф на отопительный сезон: цена и условияВчера, 14:01 - 3548 4
Продал bitcoin — плати: Минцифры хочет обложить налогами доходы криптовалютчиковВчера, 09:00 - 2465 4
Закарпатская таможня изъяла у иностранца «еврономер» за 2,2 млн гривенВчера, 11:45 - 4607 3
Субсидии на блокчейне. В Минцифры придумали новый вид контроля за соцвыплатамиВчера, 12:00 - 4393 7
Зарплата в конверте: как будут контролировать доходы украинцевВчера, 17:02 - 3846 12
«Нафтогаз» ввел новый тариф на отопительный сезон: цена и условияВчера, 14:01 - 3548 4
Банки просят свернуть программу кредитов «5-7-9»Вчера, 14:30 - 3473 3
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 512 4
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 457
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1425 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1469 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 2152 7