В Украине за три года профинансировано около двух тысяч стартапов

Украинский фонд стартапов с 1 декабря 2019 года профинансировал около 2 тысяч стартапов на сумму 5 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По словам заместителя министра финансов Александра Кавы, за это время Фонд получил более 3000 заявок. Среди победителей грантовой программы УФС – стартапы из индустрии агротехнологий, ИИ (искусственного интеллекта) и здравоохранения.

Как отметил чиновник, также Фонд поощряет команды стартаперов подавать проекты по развитию электронного правительства (eGovernment), промышленности, инфраструктуры и других направлений, которые делают значительный вклад в развитие инновационной стартап-экосистемы, экономики и государства в целом.

Сообщается, что сейчас общая сумма инвестиций в стартапы-победители программы Фонда составляет 23 млн долларов, а также 21 млн долларов смежных сервисов.

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По состоянию на 1 июля 2021 года Наблюдательный совет фонда утвердил финансирование 130 стартапов по результатам питча и 65 стартапов в рамках акселерационной программы.