BioNTech рассчитывает заработать 16 млрд евро на продаже вакцины против COVID-19

Немецкий производитель вакцин BioNTech повысил свой прогноз продаж вакцины против COVID-19 в этом году до 15,9 млрд евро ($18,7 млрд).
Как пишет Bloomberg, ранее компания прогнозировала выручку в 12,4 млрд евро в 2021 году.
BioNTech и ее партнер Pfizer подписали контракты на поставку около 2,2 млрд доз своей двухдозовой вакцины Comirnaty в этом году и более 1 млрд доз в 2022 году и в дальнейшем.
Вакцина против коронавируса имеет все шансы стать одним из самых продаваемых лекарств всех времен. Pfizer заявила в прошлом месяце, что в этом году ее продажи могут составить $33,5 млрд.
Депозитарные расписки BioNTech в США выросли на 12%. В этом году их стоимость выросла более чем в пять раз. Pfizer прибавил 1%, а производитель вакцин Moderna – целых 11%.
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BioNTech и Pfizer ожидают, что в следующем году они смогут сделать 4 млрд доз вакцины. Pfizer заявила, что обратится к регулирующим органам США с просьбой разрешить третью, так называемую «бустерную» дозу ее вакцины.
Напомним: в прошлом месяце немецкая биотехнологическая компания объявила о старте работы над вакциной против малярии. Это станет ее первым индивидуальным проектом и первой новой инициативой по борьбе с инфекционными заболеваниями с начала пандемии. Компания намерена начать испытания вакцины против малярии на пациентах к концу следующего года.
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