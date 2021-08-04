SpaceX купила стартап Swarm - разработчика спутников для интернета вещей

Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX купила стартап Swarm, который разрабатывает и изготавливает спутники для интернета вещей.

По условиям соглашения Swarm станет дочерней компанией SpaceX, пишет vc.ru со ссылкой на CNBC. Также компания передаст SpaceX лицензии на наземные и орбитальные станции.

Финансовые детали сделки стороны не разглашают. По данным Pitchbook, в последнем раунде финансирования в 2019 году Swarm оценили в $ 85 млн.

Swarm основана в 2016 году. Компания уже запустила 120 спутников и планирует увеличить их количество до 150. Они будут обеспечивать работу приложений интернета вещей. Комплект спутниковой связи стоит $ 199 или $ 499, абонентская плата — $ 5 в месяц.

Компания предлагает услуги для сельского хозяйства, в морской, энергетической и транспортной отрасли.

Эта покупка предоставит SpaceX доступ к «интеллектуальной собственности и экспертным знаниям Swarm», отмечает издание.

В 2018 году Swarm оштрафовали на $ 900 000 за запуск спутников без разрешения — по мнению Федеральной комиссии по связи США, это создало риск «столкновения спутников» и угрожало «важным коммерческим и правительственным спутниковым операциям».