JPMorgan считает CBDC угрозой для частных банков

Стратег JPMorgan Джош Янгер опасается, что клиенты коммерческих банковских структур начнут переводить сбережения на счета регуляторов.

Об этом пишет Bloomberg.

Джош Янгер заявил, что быстрое создание национальных цифровых валют (CBDC) может привести к «каннибализации» коммерческой финансовой системы.

По мнению Янгера, клиенты начнут переводить свои средства из частных банков на счета CBDC в центральных банках, что угрожает стабильности частного банковского сектора.

«В случае поспешного создания национальных цифровых валют они могут лишить коммерческие банки от 20% до 30% финансирования», — утверждает Янгер.

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Янгер предложил ввести лимит в $2,5 тыс. для хранения национальной цифровой валюты на счетах центральных банков. По его мнению, это удовлетворит потребности большинства домохозяйств и не сильно повлияет на финансирование коммерческих банков.