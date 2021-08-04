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СБУ разоблачила коррупцию на государственном энергетическом предприятии

СБУ разоблачила коррупцию на государственном энергетическом предприятии

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила коррупцию на ведущем государственном энергетическом предприятии. По предварительным данным, на строительстве одного из объектов этого общества злоумышленники нанесли убытки государству на около 384 млн грн. Все это – из-за заведомо завышенной стоимости работ.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что к сделке причастны председатель тендерного комитета государственного предприятия и его заместитель. Используя свое служебное положение, они безосновательно отклонили наиболее экономически выгодное предложение на строительство стратегического объекта. Зато злоумышленники помогли выиграть тендер другой компании.

По предварительным оценкам специалистов, сумма государственных убытков от таких действий составляет более 384 млн грн.

Сейчас досудебное расследование завершено. Обвинительный акт в отношении должностных лиц направлен в суд. Они обвиняются по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 2. ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);
  • ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).
По материалам Mind
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