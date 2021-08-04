В Украине существенно вырос объем автопроизводства

В Украине по итогам июля 2021 года серьезно увеличился объем автопроизводства. В прошлом месяце с конвейеров сошло 704 единицы транспортных средств.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Этот результат оказался на 6% меньше июньского показателя, но относительно июля прошлого года выпуск автотранспорта в Украине увеличился почти втрое.

Так, легковых автомобилей в июле было изготовлено 617 единиц, что в 3,6 раза больше, чем в прошлом году. Однако, относительно июня в этом дивизионе автопрома произошло падение на 11%. Автобусное производство закончило месяц с результатом 85 экземпляров, что на 42% больше, чем в июле 2020 года. По сравнению с июнем текущего года производство автобусов увеличилось на 57%.

В июльском отчете по коммерческим автомобилям, как и в июне, заявлено лишь 2 авто. Это ровно половина от результата июля прошлого года.

Всего за семь месяцев с начала года в Украине изготовлено 5 247 единиц автотранспортных средств, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Легковых автомобилей — 4 847 (+172%), коммерческих — 19 (-32%), автобусов — 381 (+23%).



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