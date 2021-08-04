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Межбанк: доллар снова подешевел

Межбанк: доллар снова подешевел

Понедельник подхватил эстафету конца предыдущей недели и прошел на валютном рынке позитивно для гривны. За сегодня доллар на межбанке подешевел еще на 5 копеек — с 26,79/26,81 до 26,74/26,76 гривен, а евро с 31,50/31,52 до 31,45/31,48 гривен.

И если в первой половине дня периодически спрос даже кратковременно превышал предложение и это давало возможность продавцам держать оборону в пределах курса продажи около 26,81−26,825 гривен, то после обеда гривна быстро стала отвоевывать позиции у американской валюты на фоне явного превышения предложения над спросом. Результат — укрепление нацвалюты к концу сессии.

НБУ в понедельник на рынок не выходил. После активизации работы в прошлую пятницу — сегодня регулятор, видимо тестирует, до какого уровня просядут котировки без его вмешательства. Настроения участников торгов остаются в пользу дальнейшей ревальвации гривны.

Ход торгов:

С самого утра крупные покупатели и продавцы «боролись за курс». В итоге, со стартовых 26,79/26,81 гривен к 12 часам доллар вырос до 26,805/26,825 гривен и с очень малыми отклонениями продержался в этих пределах почти до 14 часов.

После обеда предложение начало превышать спрос, покупателей становилось все меньше и котировки просели до 26,795/26,815 к 15 часам и до 26,74/26,76 к концу сессии.

Главные события 9 августа на валютном рынке:

1) Доллар подешевел на 5 копеек — с 26,79/26,81 до 26,74/26,76 гривен.

2) Нацбанк не выходил сегодня на межбанк.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,8022 гривен, а официальный курс на 10 августа 2021 года установлен на уровне 26,8011 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,74 / 26,76
евро — 31,45 / 31,47

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1750 / 1,1752

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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