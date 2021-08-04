Межбанк: доллар снова подешевел

Понедельник подхватил эстафету конца предыдущей недели и прошел на валютном рынке позитивно для гривны. За сегодня доллар на межбанке подешевел еще на 5 копеек — с 26,79/26,81 до 26,74/26,76 гривен, а евро с 31,50/31,52 до 31,45/31,48 гривен.
И если в первой половине дня периодически спрос даже кратковременно превышал предложение и это давало возможность продавцам держать оборону в пределах курса продажи около 26,81−26,825 гривен, то после обеда гривна быстро стала отвоевывать позиции у американской валюты на фоне явного превышения предложения над спросом. Результат — укрепление нацвалюты к концу сессии.
НБУ в понедельник на рынок не выходил. После активизации работы в прошлую пятницу — сегодня регулятор, видимо тестирует, до какого уровня просядут котировки без его вмешательства. Настроения участников торгов остаются в пользу дальнейшей ревальвации гривны.
Ход торгов:
С самого утра крупные покупатели и продавцы «боролись за курс». В итоге, со стартовых 26,79/26,81 гривен к 12 часам доллар вырос до 26,805/26,825 гривен и с очень малыми отклонениями продержался в этих пределах почти до 14 часов.
После обеда предложение начало превышать спрос, покупателей становилось все меньше и котировки просели до 26,795/26,815 к 15 часам и до 26,74/26,76 к концу сессии.
Главные события 9 августа на валютном рынке:
1) Доллар подешевел на 5 копеек — с 26,79/26,81 до 26,74/26,76 гривен.
2) Нацбанк не выходил сегодня на межбанк.
3) Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,8022 гривен, а официальный курс на 10 августа 2021 года установлен на уровне 26,8011 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,74 / 26,76
евро — 31,45 / 31,47
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1750 / 1,1752
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине можно будет расплачиваться за покупки биткоинами, – замглавы Минцифры10 ч. назад - 1000 8
Шмыгаль назвал условие для повышения пенсий украинцев в два разаВчера, 16:09 - 1442 6
Субсидии на блокчейне. В Минцифры придумали новый вид контроля за соцвыплатами7 ч. назад - 2014 4
Украина в честь 30-летия Независимости запускает спутник, потратив на это более 1 миллиона долларов10 ч. назад - 658 4
Продал bitcoin — плати: Минцифры хочет обложить налогами доходы криптовалютчиков10 ч. назад - 1708 3
Родня и завещание: кто может претендовать на наследствоВчера, 20:04 - 27744 1
Закарпатская таможня изъяла у иностранца «еврономер» за 2,2 млн гривен7 ч. назад - 2542 3
Эпоха дешевого газа закончилась - Bloomberg9 ч. назад - 2428 2
«Нафтогаз» ввел новый тариф на отопительный сезон: цена и условия5 ч. назад - 2164
Субсидии на блокчейне. В Минцифры придумали новый вид контроля за соцвыплатами7 ч. назад - 2014 4
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 481 3
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 417
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1346 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1431 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 2099 7