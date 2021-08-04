Договоров доступной ипотеки подписали на 575 миллионов гривен – Минфин

По состоянию на 9 августа текущего года уполномоченными банками по выполнению Государственной программы «Доступная ипотека 7%» подписано 680 кредитных договоров на общую сумму 575,32 млн грн, причем как на первичном (22,4%), так и на вторичном (соответственно – 77,6%) рынках.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В общем в уполномоченные банки поступило 1011 заявок на участие в программе на общую сумму 871,43 млн грн, из которых 21,4% составляет первичный рынок и 78,6% – вторичный.

В программе задействовано 23 региона, в том числе г. Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:

г. Киев (33,5%);

Киевская обл. (30,8%);

Харьковская обл. (6,3%);

Львовская обл. (5,8%);

Ровенская обл. (4,2%).

Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:

+5% – количества кредитов и +5% – суммы кредитов;

+2% – количества заявок и +3% – суммы заявок.

15 уполномоченных банков, которые присоединились к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала и тому подобное.



Инфографика: Минфин