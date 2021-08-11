Миллиардер Уоррен Баффет дал советы, как защитить свои деньги

Одним из главных вызовов мировой экономики в 2021 году стала инфляция. Несмотря на то, что многие эксперты уверяют, что нет причин для паники, обычные покупатели все чаще задумываются над тем, как это повлияет на их кошельки.

В частности, в США зафиксировали самые быстрые темпы роста потребительских цен более чем за 10 лет. Такая стремительная инфляция может нанести еще один удар экономике.

Советы миллиардера. Инвестор Уоррен Баффет, капитал которого Forbes оценивает в 103,7 миллиарда долларов, рассказал, что необходимо делать в такой ситуации, чтобы защитить свои деньги. По его мнению, людям стоит обратить внимание на два момента. Первый из них — это совершенствование своих умений и работа на пределе своих возможностей. Это заявление легендарный инвестор сделал на ежегодном совещании своей компании Berkshire Hathaway еще в 2009 году. Бизнесмен подчеркнул, что лучшее, что может сделать каждый — инвестировать в себя.

«Если вы самый лучший учитель, если вы лучший хирург, если вы лучший юрист, вы получите свою долю национального экономического пирога независимо от стоимости любой валюты», — рассказал миллиардер.

Еще одним удачным способом защиты своего капитала от инфляции, по мнению Баффета, является владение частью «хорошего бизнеса». Миллиардер отметил, что бизнес-продукт будет иметь спрос независимо от того, что происходит с долларом. В качестве примера он рассказал об одной из своих инвестиций.

«Если вы будете владеть компанией Coca-Cola, то и через 20 лет и через 50 лет вы получите определенную часть человеческого труда за свой продукт. И будет совсем неважно, что произошло с ценами», — пояснил Баффет.

Куда инвестировать? Миллиардер также добавил, что вместо того чтобы выбирать одну компанию для инвестирования, лучше вложить деньги в недорогие индексные фонды. Во-первых — это уменьшает риск, во-вторых — автоматически диверсифицирует инвестиционный портфель. Например, в один из самых известных фондовых индексов мира S&P 500 входят такие корпорации, как Apple, Coca-Cola и Google.