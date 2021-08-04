Китайские ІТ-бизнесмены потеряли за месяц $87 млрд из-за наступления регуляторов

Общее состояние ведущих китайских бизнесменов, работающих в сфере IT, упало на $87 млрд с конца июня – именно тогда китайские власти усилили давление на эту отрасль, пишет Investing.com со ссылкой на Financial Times.
Со второй половины июня, когда в Китае началось расследование в отношении гиганта райдшеринга Didi, капитал 20 крупных китайских техномагнатов сократился на 16% вместе с котировками IT-корпораций.
Сильнее всего пострадал капитал главы онлайн-ритейлера Pinduoduo Колина Хуана: он сократился на треть – примерно на $15,6 млрд.
Основатель интернет-гиганта Tencent Пони Ма потерял примерно $12 млрд, или около 20% своего капитала. Состояние основателя Alibaba Джека Ма с конца июня сократилось примерно на $2,6 млрд.
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А с ноября прошлого года, когда под давлением властей КНР свое IPO была вынуждена отменить контролируемая им финтех-компания Ant Financial, состояние Джека Ма упало почти на $13 млрд.
Многие эксперты считают, что именно отмена IPO Ant Financial и разбирательства в отношении Джека Ма стали началом давления властей страны на китайский хайтек.
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