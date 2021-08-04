Инфляция в Украине превысила 10%: что подорожало в июле

Потребительские цены в Украине в июле 2021 года по сравнению с июнем выросли на 0,1%. С начала 2021 года рост цен составил 6,5%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к июлю 2020 года) инфляция ускорилась до 10,2% (с 9,5% в июне).
Как изменились цены:
Напомним, в июле Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по инфляции. НБУ прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2021 года составит 9,6%.
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