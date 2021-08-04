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Инфляция в Украине превысила 10%: что подорожало в июле

Инфляция в Украине превысила 10%: что подорожало в июле

Потребительские цены в Украине в июле 2021 года по сравнению с июнем выросли на 0,1%. С начала 2021 года рост цен составил 6,5%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к июлю 2020 года) инфляция ускорилась до 10,2% (с 9,5% в июне).

Как изменились цены:

  • продукты питания в Украине за июль подешевели на 0,1%. Больше всего подорожал сахар – на 6,7%. В то же время овощи подешевели на 8,1%;
  • цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь – упали на 5,2%;
  • жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,6%;
  • предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,4%;
  • здравоохранение подорожало на 0,1%, транспорт – на 1,1%;
  • цены на связь выросли на 0,1%, на отдых и культуру – на 0,7%, образование – без изменений, рестораны и гостиницы подорожали на 1,2%.

Напомним, в июле Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по инфляции. НБУ прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2021 года составит 9,6%.

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По материалам Finance.UA
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