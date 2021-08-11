Работа за рубежом: какие зарплаты предлагают украинским медикам за границей

Медики входят в ТОП-3 самых востребованных работодателями специалистов в июле 2021 года — по сравнению с июлем, рост потребности в квалифицированном медицинском персонале составил 1.7%.

Об этом свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua.

Зарплаты в Украине. Оклады категории продолжают уменьшаться — средняя компенсация для специалистов профсферы «Медицина, фармацевтика» в июле составила 10.4 тыс. грн против 12.2 тыс. грн в июне. Неудивительно, что украинские медики открыты к карьерным предложениям работодателей из других стран.

В каких странах предлагают работу украинским медикам? 25% всех актуальных предложений о работе для квалифицированного медицинского персонала из Украины за рубежом на кадровом портале grc.ua — это предложения о работе в Таджикистане. Там средний оклад — до 35 тыс. грн. Кроме того, обещают оплату жилья на весь срок контракта, компенсацию переезда и оплату билетов раз в год в Украину и обратно. Ищут специалистов с опытом работы от трех лет и выше. Нужны терапевты, врачи узкой специализации (неврологи, травматологи, хирурги) и средний медицинский персонал.

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Еще 17% объявлений о работе — вакансии для врачей, среднего и младшего медперсонала в Германии. Официально трудоустроиться в Германии медикам непросто — необходимо сдать экзамены, подтверждающие уровень владения немецким языком, и подтвердить диплом. Но даже после подтверждения диплома, иностранец не имеет права работать самостоятельно, для начала он должен отработать ассистентом немецкого коллеги. При этом, уровень заработных плат несопоставим с украинским. К примеру, медицинской сестре предлагают от 2 тыс. евро (около 63 тыс. грн).

Не отстает и Польша (17% вакансий). В прошлом году Сенат Польши принял поправку в закон по борьбе с COVID-19, или так называемый ковидный акт, отменивший обязательную нострификацию дипломов украинских и белорусских врачей. По этой же поправке докторам, которые лечат «ковид», вдвое подняли зарплаты. Вместе с надбавками выходит около 12−15 тысяч злотых (около 80−100 тысяч гривен). Некоторые клиники предлагают украинским врачам оплату жилья в течение первых 1−2 месяцев, помощь с оформлением документов для семьи или возмещение расходов на переезд. Но, эта заработная плата возможна только для высокопрофессиональных врачей, свободно владеющих польским языком. Без подтвержденного знания языка, наши медики могут рассчитывать на 30−45 тыс. грн (после налогов).