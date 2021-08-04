В Одессе заблокировали конвертцентр, который «отмывал» деньги 10 лет

Служба безопасности Украины в Одесской области заблокировала деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Дельцы почти 10 лет „обслуживали“ десятки предприятий реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний. „Способствовали“ минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению целевых государственных средств», — говорится в сообщении.

Как выявило следствие, злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. Удалось обнаружить более 50 предприятий, через которые осуществляли махинации.

Для присвоения государственных денег они использовали поэтапную схему. «Сначала оформляли „липовые“ финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета переводили „оплату“ по обязательствам. А уже оттуда злоумышленники снимали наличные», — сказано в сообщении.

К тому же оперативники спецслужбы установили, что дельцы также оказывали «услуги» и по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита.



Фото: СБУ

По предварительным подсчетам, общий объем незаконно сформированного НДС в 2020 году превышает 600 млн грн.

Из-за деятельности центра в 2019—2021 годах не дошла по назначению часть бюджетного финансирования, выделенного для реализации целого ряда важных, в том числе и стратегических проектов.

«Вот лишь некоторые из них: реконструкция причала Одесского морского порта; модернизация оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов; поставка уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения, что имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины», — говорится в сообщении.

В рамках следствия проведено одновременно 24 обыска в офисных помещениях «конвертационного центра» и по адресам проживания участников схемы.

Изъято свыше 2 млн грн наличных, 123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы, электронные ключи и оргтехника со сформированными документами, подтверждающими противоправную деятельность и первичную бухгалтерскую документацию и черновые записи дельцов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.