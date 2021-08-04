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В июле в госбюджет поступило почти 40 миллиардов гривен таможенных платежей

В июле в госбюджет поступило почти 40 миллиардов гривен таможенных платежей

В государственный бюджет в июле обеспечено поступление 39,4 млрд грн таможенных и других платежей, что на 1,3 млрд грн больше планового показателя.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

“По результатам работы в течение июля с. г. в государственный бюджет Украины обеспечено перечисление таможенных и других платежей в сумме 39,4 млрд грн, что составляет 103% от планового показателя, сверх планового показателя обеспечено 1,3 млрд грн”, – говорится в сообщении.


Инфографика: ГМС

При этом план поступлений на июль 2021 года был увеличен на 1,3 млрд грн, а впоследствии, согласно письму Министерства финансов, – еще на 3 млрд грн, то есть в целом на 4,3 млрд грн.

Фактические поступления в июле 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года выросли на 26%, или на 8 млрд грн. В долларах США июльские поступления составили 1,4 млрд, что на 26% или на 0,2 млрд больше поступлений в июле 2020 года (1,1 млрд). Вследствие снижения среднего валютного курса в июле этого года, по сравнению с июлем прошлого года условные недопоступления таможенных платежей составили 0,15 млрд грн.


Инфографика: ГМС

Как подчеркнул заместитель главы Гостаможслужбы Сергей Звягинцев, в июле выросли показатели всех без исключения видов таможенных платежей: ввозной и вывозной пошлины, акциза, НДС и других платежей.

По материалам Finance.UA
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