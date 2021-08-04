В июле в госбюджет поступило почти 40 миллиардов гривен таможенных платежей

В государственный бюджет в июле обеспечено поступление 39,4 млрд грн таможенных и других платежей, что на 1,3 млрд грн больше планового показателя.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
“По результатам работы в течение июля с. г. в государственный бюджет Украины обеспечено перечисление таможенных и других платежей в сумме 39,4 млрд грн, что составляет 103% от планового показателя, сверх планового показателя обеспечено 1,3 млрд грн”, – говорится в сообщении.
Инфографика: ГМС
При этом план поступлений на июль 2021 года был увеличен на 1,3 млрд грн, а впоследствии, согласно письму Министерства финансов, – еще на 3 млрд грн, то есть в целом на 4,3 млрд грн.
Фактические поступления в июле 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года выросли на 26%, или на 8 млрд грн. В долларах США июльские поступления составили 1,4 млрд, что на 26% или на 0,2 млрд больше поступлений в июле 2020 года (1,1 млрд). Вследствие снижения среднего валютного курса в июле этого года, по сравнению с июлем прошлого года условные недопоступления таможенных платежей составили 0,15 млрд грн.
Инфографика: ГМС
Как подчеркнул заместитель главы Гостаможслужбы Сергей Звягинцев, в июле выросли показатели всех без исключения видов таможенных платежей: ввозной и вывозной пошлины, акциза, НДС и других платежей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине можно будет расплачиваться за покупки биткоинами, – замглавы МинцифрыВчера, 08:43 - 1288 11
Зарплата в конверте: как будут контролировать доходы украинцевВчера, 17:02 - 3411 8
Субсидии на блокчейне. В Минцифры придумали новый вид контроля за соцвыплатамиВчера, 12:00 - 4059 6
Украина в честь 30-летия Независимости запускает спутник, потратив на это более 1 миллиона долларовВчера, 09:13 - 916 6
Эпоха дешевого газа закончилась - BloombergВчера, 09:33 - 3007 5
Закарпатская таможня изъяла у иностранца «еврономер» за 2,2 млн гривенВчера, 11:45 - 4474 3
Субсидии на блокчейне. В Минцифры придумали новый вид контроля за соцвыплатамиВчера, 12:00 - 4059 6
«Нафтогаз» ввел новый тариф на отопительный сезон: цена и условияВчера, 14:01 - 3437 3
Зарплата в конверте: как будут контролировать доходы украинцевВчера, 17:02 - 3411 8
Банки просят свернуть программу кредитов «5-7-9»Вчера, 14:30 - 3249 2
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 508 4
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 450
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1413 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1463 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 2144 7