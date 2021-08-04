За полгода ОВГЗ-портфель госбанков «похудел» на 44 млрд

С января по июнь банки госсектора сократили вложения в украинские госбумаги на 44 млрд гривен: ОВГЗ-портфель одного только «Приватбанка» за полгода уменьшился на 17,4 млрд гривен.
Об этом пишет Finbalance.
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Согласно данным регулятора, объем облигаций внутреннего госзайма в собственности «Приватбанка» за полгода сократился на 8,9% (-17,4 млрд гривен). «Ощадбанк» с января по июнь уменьшил ОВГЗ-портфель на 11,1% (-11,7 млрд гривен), тогда как «Укргазбанк» в этот период сократил вложения в госбумаги на 19,4% (-8,3 млрд гривен), а «Укрэксимбанк» – на 12% (-7,1 млрд гривен).
В целом банки госсектора в первом полугодии сократили вложения в украинские госбумаги на 44 млрд гривен.
В то же время госбанки остаются крупнейшими держателями ОВГЗ: в «Привате» на облигации внутреннего госзайма приходится 48% всех чистых активов (177,9 млрд гривен), в «Ощаде» – 37,4% (93,4 млрд гривен), в «Укрэксимбанке» – 25% чистых активов (52 млрд гривен), тогда как в «Укргазбанке» – 27,5% (34,5 млрд гривен).
Что же касается коммерческих банков и финучреждений с иностранным капиталом, то многие из них в первом полугодии 2021-го, наоборот, увеличивали вложения в госбумаги. Так, прирост ОВГЗ в собственности КИБ в указанный период составил 202,4% (+1,83 млрд гривен), банк «Восток» нарастил ОВГЗ-портфель на 157,1% (+2,3 млрд гривен), «Сбербанк» – на 100% (+2 млрд гривен), а «Аккордбанк» – на 94,5% (+3,2 млрд гривен).
Показатель «Таскомбанка» в январе-июле вырос на 52,3% (+2,28 млрд гривен), тогда как объем облигаций в собственности «Универсал Банка» увеличился на 41,8% (+2,97 млрд гривен).
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