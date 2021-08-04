Renault и Geely будут совместно строить гибридные автомобили

Компания Renault подписала соглашение с китайской группой Geely Holding, которая должна помочь французскому автопроизводителю восстановить свое присутствие на крупнейшем автомобильном рынке в мире.
Как пишет Bloomberg, компании будут совместно производить гибридные автомобили под брендом Renault в Китае. Также они изучат возможность продажи автомобилей на базе платформ Geely Lynk & Co. в Южной Корее, где Renault уже более двух десятилетий руководит совместным предприятием с Samsung.
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Renault «почти не существует» в Китае после того, как в прошлом году автопроизводитель решил полностью изменить свою стратегию, сказал Лука де Мео, исполнительный директор компании. В апреле 2020 года компания согласилась передать свою 50-процентную долю в совместном предприятии с Dongfeng Motor Corp своему партнеру, сказав, что сосредоточится на легких коммерческих автомобилях и электромобилях.
В первом полугодии Renault продала около 101 000 легковых и коммерческих автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что составляет всего 7% от его мировых поставок. Объем продаж группы в регионе практически не изменился по сравнению с предыдущим годом.
За первое полугодие Renault сообщила о чистой прибыли в размере 369 млн евро по сравнению с убытком в 7,4 млрд евро годом ранее.
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