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Платежи с QR-кодом в Украине: как это работает

Платежи с QR-кодом в Украине: как это работает

В 2021 году введена новая доработанная версия QR-кода, которая позволяет при сканировании кода автоматически запустить платежное приложение банка для осуществления оплаты счета.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

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«QR-коды можно применять во время оплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги, оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, налоговых уведомлений-решений (плата за землю, налог на недвижимое имущество и тому подобное), таможенных квитанций, квитанций для уплаты судебных пошлин, штрафов, госпошлины и других платежей в Государственный бюджет и тому подобное», — сказано в сообщении.

Кроме того, большой потенциал — в использовании QR-кодов для расчетов в торговых точках.

Как реализуется платеж с помощью QR-кода:

1. Банк интегрирует код старта приложения в собственное платежное приложение для автоматического его запуска.

2. Торговец (самостоятельно или с помощью организации, которая его обслуживает) генерирует QR-код в соответствии с Правилами формирования и использования QR-кода для осуществления кредитовых переводов.

3. Пользователь считывает камерой смартфона такой QR-код, а дальше:

  • ему будет предложено выбрать одно из установленных на смартфоне платежных приложений. После выбора автоматически откроется платежное приложение банка со сформированным для оплаты счетом, необходимо только подтвердить платеж;
  • в случае отсутствия установленного платежного приложения банка будет предложено открыть веб-страницу, где отображается перечень банков, в платежных приложениях которых есть возможность обработки URL-адреса.

Какие учреждения уже внедрили QR-код для перевода средств?

По состоянию на сегодня три банка уже реализовали поддержку платежей с использованием QR-кодов в своих платежных приложениях — это АО «Альфа-Банк», АО «Банк Грант» и ПАО АБ «Укргазбанк».

Среди небанковских учреждений доработку своего программного обеспечения для сканирования QR-кода завершила АО «Укрпочта» с целью возможности осуществления быстрых и удобных переводов средств.

Для полноценного введение QR-кодов во время оплаты счетов поставщики товаров и услуг в свою очередь должны обеспечить массовое размещение QR-кодов на счетах-фактурах.

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По материалам Finance.UA
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