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НКЦБФР зарегистрировала спецификацию фьючерса на иностранные ценные бумаги

НКЦБФР зарегистрировала спецификацию фьючерса на иностранные ценные бумаги

НКЦБФР 5 августа зарегистрировала спецификацию нового контракта — фьючерса на иностранные ценные бумаги.

Об этом сообщила «Украинская биржа».

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«Новизна для нашего рынка заключается не только в том, что это первый контракт на отдельные ценные бумаги (до этого был контракт исключительно на индекс), но и в том, что это поставочный контракт», — заявил директор по развитию «Украинской биржи» Алексей Сухоруков.

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По его словам, в результате выполнения контракта можно купить или продать базовый актив — акции иностранного эмитента или биржевого фонда.

«Поставка будет осуществляться на счет в украинском депозитарном учреждении, которое в свою очередь может хранить такие бумаги как в НДУ, так и в иностранном депозитарии. Мы планируем в ближайшее время начать с контракта на один из ETF и рассчитываем, что этот инструмент существенно оживит интерес как к иностранным ценным бумагам на локальном рынке, так и к фьючерсам», — отметил он.

Торги на «Украинской бирже» стартовали в марте 2009 года.

По материалам Финансовый клуб
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