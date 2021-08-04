Дело Приватбанка: НАБУ проводило следственные действия с Коломойским

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводило следственные действия с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским.

Об этом во время брифинга по отчету деятельности НАБУ и САП сообщил глава НАБУ Артем Сытник.

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«Я точно знаю, что с ним (Коломойским. — Ред.) проводились следственные действия детективами НАБУ», — заявил Сытник.

В то же время глава НАБУ отказался сообщить, получало ли НАБУ запрос от правоохранителей США о помощи в расследовании дел против Коломойского.

Напомним, Антикоррупционный суд заочно арестовал экс-главу правления «ПриватБанка» Дубилета.

22 февраля детективы НАБУ сообщили, что в международном аэропорту «Борисполь» экстренно посадили самолет с экс-заместителем председателя правления ПриватБанка Владимиром Яценко, когда он пытался сбежать.

20 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда назначил меру пресечения бывшему председателю правления ПАО «КБ „ПриватБанк“» Александру Дубилету в виде содержания под стражей.