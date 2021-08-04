Дело Приватбанка: НАБУ проводило следственные действия с Коломойским

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводило следственные действия с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским.
Об этом во время брифинга по отчету деятельности НАБУ и САП сообщил глава НАБУ Артем Сытник.
Читайте также: Коломойский рассказал, может ли он влиять на ситуацию в Украине
«Я точно знаю, что с ним (Коломойским. — Ред.) проводились следственные действия детективами НАБУ», — заявил Сытник.
В то же время глава НАБУ отказался сообщить, получало ли НАБУ запрос от правоохранителей США о помощи в расследовании дел против Коломойского.
Напомним, Антикоррупционный суд заочно арестовал экс-главу правления «ПриватБанка» Дубилета.
22 февраля детективы НАБУ сообщили, что в международном аэропорту «Борисполь» экстренно посадили самолет с экс-заместителем председателя правления ПриватБанка Владимиром Яценко, когда он пытался сбежать.
20 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда назначил меру пресечения бывшему председателю правления ПАО «КБ „ПриватБанк“» Александру Дубилету в виде содержания под стражей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине можно будет расплачиваться за покупки биткоинами, – замглавы Минцифры7 ч. назад - 818 7
Шмыгаль назвал условие для повышения пенсий украинцев в два разаВчера, 16:09 - 1279 4
Как правильно выбирать компанию по поиску работыВчера, 15:08 - 361 3
Продал bitcoin — плати: Минцифры хочет обложить налогами доходы криптовалютчиков7 ч. назад - 1337 2
Закарпатская таможня изъяла у иностранца «еврономер» за 2,2 млн гривен4 ч. назад - 1914 2
Родня и завещание: кто может претендовать на наследствоВчера, 20:04 - 23734 1
Эпоха дешевого газа закончилась - Bloomberg6 ч. назад - 2116 2
Сколько будут стоить золото, серебро, платина в ближайшие 2 года – прогнозВчера, 18:08 - 1968
Закарпатская таможня изъяла у иностранца «еврономер» за 2,2 млн гривен4 ч. назад - 1914 2
Продал bitcoin — плати: Минцифры хочет обложить налогами доходы криптовалютчиков7 ч. назад - 1337 2
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 464 3
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 405
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1300 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1416 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 2077 7