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В ГФС назвали основную версию коррупционных дел в Киеве

В ГФС назвали основную версию коррупционных дел в Киеве

Государственная фискальная служба (ГФС) ведет расследование о коррупционных делах в Киеве, ущерб от которых оценивается в 200 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-служба ГФС, основной версией в этих делах является то, что преступления совершались с участием представителей столичной власти.

«В текущем году ГФС разоблачили целый пласт злоупотреблений, совершенных должностными лицами местной власти, которыми наносятся многомиллионные убытки местным общинам и государственному бюджету. Такие кейсы есть по многим регионам, наиболее значительные из них обнаружены в Днепропетровской, Черкасской областях и городе Киеве. Наиболее резонансные — это уголовные производства, расследуемые налоговой милицией по факту совершения ряда преступлений экономической направленности, в т. ч. коррупционных, к совершению которых причастны служащие коммунальных предприятий Киевской городской государственной администрации», — говорится в сообщении.

Сейчас расследуются девять таких уголовных производств. К их совершению причастны коммунальные предприятия и субъекты хозяйствования с признаками фиктивности, которым выделялись средства из местного бюджета для предоставления услуг, проведения работ и закупок в интересах общины Киева.

Отмечается, что основной версией следствия является совершение преступлений при участии или молчаливом согласии представителей исполнительного органа Киевсовета и КГГА.

В столице проведено более 40 обысков, допрошено 75 должностных лиц и служащих коммунальных и подрядных коммерческих предприятий, осуществлено 30 осмотров налоговых адресов предприятий, проведено восемь судебных экспертиз, в том числе судебно-экономических, строительно-технических и других. О подозрении сообщено четырем лицам, в суд направлено два эпизода по фактам регистрации фиктивных предприятий, которые якобы принимали участие в выполнении работ по заказу КГГА.

«В одном из производств директору одного из киевских предприятий сообщено о подозрении в совершении коррупционного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364−1 У К Украины. Предприятие в течение пяти лет не платило за аренду земли и земельный налог, намеренно не заключая договор аренды земельных участков с КГГА. Нанесенный ущерб местному бюджету составляет 34 миллиона гривен. Исследуется степень вины должностных лиц Департамента земельных ресурсов при КМР (КГГА) и других должностных лиц Киевского городского совета и КГГА. Для обеспечения возмещения причиненного вреда на помещение общества наложен арест. Кроме уже задокументированных убытков, во время следствия дополнительно выявлены вероятные нарушения в сфере уплаты арендной платы за землю на сумму свыше 100 млн гривен», — приводят пример в ГФС.

По материалам Корреспондент.net
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