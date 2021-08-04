В ГФС назвали основную версию коррупционных дел в Киеве

Государственная фискальная служба (ГФС) ведет расследование о коррупционных делах в Киеве, ущерб от которых оценивается в 200 миллионов гривен.
Как сообщает пресс-служба ГФС, основной версией в этих делах является то, что преступления совершались с участием представителей столичной власти.
«В текущем году ГФС разоблачили целый пласт злоупотреблений, совершенных должностными лицами местной власти, которыми наносятся многомиллионные убытки местным общинам и государственному бюджету. Такие кейсы есть по многим регионам, наиболее значительные из них обнаружены в Днепропетровской, Черкасской областях и городе Киеве. Наиболее резонансные — это уголовные производства, расследуемые налоговой милицией по факту совершения ряда преступлений экономической направленности,
Сейчас расследуются девять таких уголовных производств. К их совершению причастны коммунальные предприятия и субъекты хозяйствования с признаками фиктивности, которым выделялись средства из местного бюджета для предоставления услуг, проведения работ и закупок в интересах общины Киева.
Отмечается, что основной версией следствия является совершение преступлений при участии или молчаливом согласии представителей исполнительного органа Киевсовета и КГГА.
В столице проведено более 40 обысков, допрошено 75 должностных лиц и служащих коммунальных и подрядных коммерческих предприятий, осуществлено 30 осмотров налоговых адресов предприятий, проведено восемь судебных экспертиз, в том числе судебно-экономических, строительно-технических и других. О подозрении сообщено четырем лицам, в суд направлено два эпизода по фактам регистрации фиктивных предприятий, которые якобы принимали участие в выполнении работ по заказу КГГА.
«В одном из производств директору одного из киевских предприятий сообщено о подозрении в совершении коррупционного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364−1
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