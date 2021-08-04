По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (38,747 млн грн и 40,859 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (51 и 39), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,90−26,91 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 90 активных заявок по доллару на сумму 79,606 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,8000 — 2 222
26,9800 — 7 000
26,9000 — 10 000
26,9000 — 100 000
26,9000 — 10 000
26,9000 — 30 000
26,9000 — 50 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
26,8800 — 20 000
26,8900 — 8 000
26,8900 — 2 500
26,9000 — 55 000
26,9000 — 40 000
26,9000 — 33 333
26,9000 — 20 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,9230 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,8830 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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