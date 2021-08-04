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Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне показывал нейтральную динамику и торгуется в узком диапазоне 26.93−26.77.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,92 до 26,77 грн.

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 26.93/26,94 до 26,78/26,77 грн.

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,80/27,00 до 26,75/26.90.

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Как говорит Максим Пархоменко, аналитик Alpari, нейтральная динамика на валютном рынке обусловлена отсутствуем важных новостных катализаторов и началом августа, на который приходится низкая деловая активность.

По словам Андрея Гойлова, аналитика RoboForex, поступают подробности о целевом использовании ожидаемых Украиной 2,7 млрд долларов США.

«Напомню, что в прошлый понедельник Совет управляющих МВФ утвердил план распределения 650,0 млрд долларов США, из которых наша страна получит указанную сумму. Советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко высказал предположение, что часть этих средств пойдет в резервы НБУ. „Львиную долю“ этих ресурсов потратят в следующем году на развитие экономики. Ранее я полагал, что почти все средства направят на выплаты по внешнему долгу в сентябре текущего года. Если слова Олега Устенко соответствуют действительности, то часть этих денег может попасть на межбанк и вызвать укрепление гривны в будущем году,» — отмечает эксперт.

Завтра состоится аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены облигации в гривнах со сроками обращения в 12, 18, 24, 36 и 60 месяцев. По словам Гойлова, нерезиденты с высокой долей вероятности проигнорируют данное размещение. С начала августа они сократили свои вложения в данный актив на 1,81 млрд грн — до 104,34 млрд. Если нерезиденты выйдут с этими средствами на межбанк, гривна окажется под давлением.

«Полагаю, что на текущей неделе доллар США к гривне возобновит укрепление к уровню 27,10. Единая европейская валюта, вероятно, вырастет до отметки 32,05», — прогнозирует аналитик RoboForex.

По материалам Finance.UA
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