Правительство предложило перезагрузить систему проверок бизнеса

Кабмин внес в парламент законопроекты № 5837 и № 5838, в которых предложен ряд инноваций, направленных на сокращение административной нагрузки на бизнес и стимулирование деловой активности предприятий».
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина (тексты законопроектов пока отсутствуют на сайте Рады).
Читайте также: Выписано штрафов на 5 млн грн: в Украине проверяют работодателей
Ключевая цель — перестроить инспекционную систему с карательно-репрессивной (проверка — санкция) на превентивную (предупредительно-консультативную) и переориентировать все органы государственного надзора на риск-ориентированный подход при планировании проверок предпринимателей. Этот подход предполагает: чем ниже степень риска деятельности субъекта, тем реже его будут проверять и тем меньше будет срок проверки.
Институт добровольного аудита компании может стать альтернативой государственному надзору. То есть предприятие сможет самостоятельно инициировать аудит себя. В случае выявления нарушений будут применены санкции, а в случае положительного заключения — частота плановых проверок уменьшится.
Планируется создать институт страхования гражданской ответственности деятельности предпринимателей. В случае заключения договора такого страхования компании со средней и незначительной степенью риска будут проверять реже.
Предполагается установить ограниченный срок для проведения внепланового мероприятия с целью проверки выполнения требований предписания: не ранее последней даты для устранения нарушения, указанного в предписании, и не позднее чем через два месяца от этой даты.
Для повышения объективности и прозрачности рассмотрения жалоб предпринимателей будут созданы общественные советы по вопросам государственного надзора при органах контроля.
“Цифровизация и автоматизация обработки данных также будут способствовать прозрачности и законности всех процессов, связанных с проведением мер контроля», — считают в Кабмине.
Кстати, о главных изменения в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине можно будет расплачиваться за покупки биткоинами, – замглавы Минцифры4 ч. назад - 546 4
Шмыгаль назвал условие для повышения пенсий украинцев в два разаВчера, 16:09 - 1053 4
Как правильно выбирать компанию по поиску работыВчера, 15:08 - 292 3
Закарпатская таможня изъяла у иностранца «еврономер» за 2,2 млн гривенОколо часа назад - 790 2
Эпоха дешевого газа закончилась - Bloomberg3 ч. назад - 1255 2
Родня и завещание: кто может претендовать на наследствоВчера, 20:04 - 18694 1
Сколько будут стоить золото, серебро, платина в ближайшие 2 года – прогнозВчера, 18:08 - 1772
Эпоха дешевого газа закончилась - Bloomberg3 ч. назад - 1255 2
10 стран, где продают больше всего битых машин (инфографика)Вчера, 19:00 - 1092 1
Шмыгаль назвал условие для повышения пенсий украинцев в два разаВчера, 16:09 - 1053 4
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 443 3
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 393
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1267 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1401 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 2044 7