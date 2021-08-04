Правительство предложило перезагрузить систему проверок бизнеса

Кабмин внес в парламент законопроекты № 5837 и № 5838, в которых предложен ряд инноваций, направленных на сокращение административной нагрузки на бизнес и стимулирование деловой активности предприятий».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина (тексты законопроектов пока отсутствуют на сайте Рады).

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Ключевая цель — перестроить инспекционную систему с карательно-репрессивной (проверка — санкция) на превентивную (предупредительно-консультативную) и переориентировать все органы государственного надзора на риск-ориентированный подход при планировании проверок предпринимателей. Этот подход предполагает: чем ниже степень риска деятельности субъекта, тем реже его будут проверять и тем меньше будет срок проверки.

Институт добровольного аудита компании может стать альтернативой государственному надзору. То есть предприятие сможет самостоятельно инициировать аудит себя. В случае выявления нарушений будут применены санкции, а в случае положительного заключения — частота плановых проверок уменьшится.

Планируется создать институт страхования гражданской ответственности деятельности предпринимателей. В случае заключения договора такого страхования компании со средней и незначительной степенью риска будут проверять реже.

Предполагается установить ограниченный срок для проведения внепланового мероприятия с целью проверки выполнения требований предписания: не ранее последней даты для устранения нарушения, указанного в предписании, и не позднее чем через два месяца от этой даты.

Для повышения объективности и прозрачности рассмотрения жалоб предпринимателей будут созданы общественные советы по вопросам государственного надзора при органах контроля.

“Цифровизация и автоматизация обработки данных также будут способствовать прозрачности и законности всех процессов, связанных с проведением мер контроля», — считают в Кабмине.

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