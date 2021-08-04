Пенсионный фонд за год увеличил доходы

Доходы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в январе-июле 2021 года составили 288 млрд грн. Это на 25,2 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
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За первые семь месяцев этого года собственные доходы ПФУ составили 187,7 млрд грн. Еще 100,3 млрд грн поступили в фонд из государственного бюджета.
Таким образом, объем собственных доходов ПФУ превысил размер бюджетного финансирования на 87,4 млрд грн. Для сравнения: годом ранее это соотношение составило 49,2 млрд грн.
Также в фонде заявили, что продолжается финансирование пенсий за август. Так, на выплаты пенсионерам пошло еще 3,3 млрд грн. В целом же пенсии за последний месяц лета уже профинансировали на 13,7 млрд грн.
Инфографика: Пенсионный фонд
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