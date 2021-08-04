Закарпатская таможня изъяла у иностранца «еврономер» за 2,2 млн гривен

Закарпатские таможенники пресекли попытку ввоза на таможенную территорию Украины автомобиля Volkswagen Touareg стоимостью более 2,2 млн гривен.

Об этом говорится на официальной Facebook-странице ведомства.

Напомним, что иностранцы могут ввозить автомобили на временный ввоз сроком до года. Так хотел сделать гражданин Венгрии, который перевозил через пропускной пункт «Дьяково» эту элитную машину, которая имела польский регистрационный номер.

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Однако для временного ввоза нужно было подготовить необходимые документы. А вот с ними возникли проблемы. Таможенники заподозрили подделку доверенности, которую предъявил иностранец при пересечении границы. Чтобы проверить ее, они связались с нотариусом, который якобы выдал документ. А тот на запрос ответил, что такой доверенности не выдавал. Она оказалась подделкой.

Как следствие, согласно законодательству, таможенники не пропустили иностранца на Volkswagen Touareg и задержали его на штрафплощадку. В отношении венгра составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Эта статья ТКУ предусматривает наложение штрафа в размере 100% стоимости незаконно ввезенных товаров с их конфискацией. Внедорожник изъяли до решения суда.

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