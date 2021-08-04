Чистая прибыль Saudi Aramco выросла в четыре раза за три месяца

Чистая прибыль саудовской нефтяной госкорпорации Saudi Aramco достигла за второй квартал $ 25,5 млрд — на 288% больше прошлогоднего показателя ($ 6,6 млрд).
В отчетности компании также говорится, что по итогам первого полугодия 2021 года чистая прибыль составила $ 47,2 млрд — это на 103% больше, чем за аналогичный период 2020-го ($ 23,2 млрд).
По итогам второго квартала Saudi Aramco направит на дивиденды $ 18,8 млрд.
Улучшение показателей госкорпорация объясняет ростом цен на нефть и восстановлением мирового спроса, а также ослаблением коронавирусных ограничений, массовой вакцинацией, стимулирующими мерами и повышением активности на ключевых рынках.
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