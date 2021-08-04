СБУ задержала экс-руководителя Укрзализныци, который подозревается в присвоении 1 млн грн

СБУ установила местонахождение и задержала экс-руководителя подразделения АО «Укрзализныця», который подозревается в присвоении 1 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Бывший чиновник организовал схему хищения средств, выделенных на обслуживание машинных комплексов для реконструкции железнодорожных путей.
Участие в присвоении средств принимали представители связанных с ним коммерческих структур. Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленник на протяжении длительного времени скрывался. Правоохранители задержали чиновника на железнодорожном вокзале в Киеве.
Задержанному сообщено о подозрениях по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а также ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Обвинительные материалы направлены в суд.
Как сообщалось, «Укрзализныця» находится в критической ситуации и требует эффективного управления. Согласно решению СНБО, компанию возглавит Министр инфраструктуры Александр Кубраков. По информации СМИ, именно СБУ инициировала поднятие вопроса катастрофы на УЗ на заседании СНБО.
Напомним, во время заседания 30 июля Совет нацбезопасности и обороны принял протокольное поручение Кабинета министров разобраться с проблемными вопросами АО «Укрзализныця», в финансово-хозяйственной деятельности которого наблюдаются опасные процессы с точки зрения национальной безопасности. СНБО, в частности, требует от «Укрзализныци»: привести к экономически обоснованным тарифам грузовые перевозки; обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии для УЗ; внедрить программы восстановления инфраструктуры, подвижного состава, организовать закупку новых вагонов; обеспечить увеличение транзита и расширение сети для перевозки грузов в контейнерах; ввести скоростное движение.
СНБО инициировала решение возложить обязанности председателя правления АО «Укрзализныця» на министра инфраструктуры Александра Кубракова.
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