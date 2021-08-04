Одна из крупнейших в мире суперяхт Octopus продана за сотни миллионов долларов

Продана одна из крупнейших в мире суперъяхт — 126-метровая Octopus, сообщил SuperYacht Times.
Имя покупателя не раскрывается. По информации Bloomberg, последняя цена перед продажей составила $278 млн.
Ранее яхта принадлежала сооснователю Microsoft Полу Аллену, который умер от рака в 2018 году. Строительство судна обошлось Аллену в $200 млн, а стоимость ее обслуживания оценивали в $20 млн в год, писал Forbes USA.
Новый владелец намерен сдавать яхту в аренду, пишет SuperYacht Times. Двухлетнее кругосветное турне планируют начать в январе 2022 года.
Octopus построили в 2003 году на немецкой верфи Lürssen. Судно способно передвигаться с максимальной скоростью чуть меньше 19 узлов (примерно 35 км/ч).
У яхты восемь палуб, 13 кают для гостей (максимум 26 человек) и 30 кают для экипажа численностью 63 человека.
На яхте расположены две вертолетные площадки и есть ангар для двух вертолетов и внедорожника.
Дайвинг центр находящийся на судне, оснащен гипербарической камерой для любителей подводного плавания. К услугам гостей большой бассейн с пресной водой, многочисленные рестораны, места для принятия солнечных ванн.
Кроме того, на яхте есть библиотека, кинотеатр, баскетбольная площадка и смотровая комната со стеклянным полом.
А для исследований предназначены подводная лодка для восьми гостей и двух членов экипажа, которая может находиться под водой до восьми часов, и несколько гидроциклов.
Octopus по сей день считается крупнейшем в мире частным исследовательским судном.
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