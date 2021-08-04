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Вступил в силу закон об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых

Вступил в силу закон об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых

В Украине в воскресенье, 8 августа, вступил в силу закон об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых.

Текст законодательного акта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых» № 1685-ІХ обнародован в официальной газете Верховной Рады «Голос Украины» 7 августа.

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Так, документ вносит изменения в статью 240 Уголовного кодекса.

Что предусматривает закон:

  • усиление уголовной ответственности не только для физических, но и для юридических лиц за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения, увеличение штрафов по сравнению с действующими нормами.

Размер штрафов:

  • нарушение установленных правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконная добыча полезных ископаемых местного значения в значительном размере предусматривает штраф в сумме 8,5 — 13,6 тысячи гривен или ограничение/лишение свободы на срок до двух лет;
  • если речь идет о полезных ископаемых государственного значения или незаконной добыче ископаемых в крупных размерах, то штраф составит от 51 до 85 тыс. гривен или ограничение/лишение свободы на срок до 3 лет;
  • если ископаемые незаконно добывали на территориях или объектах заповедного фонда, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет;
  • если добыча ископаемых происходила путем поджога, взрыва или с помощью другого общеопасного способа, повлекшего гибель людей, их массовое заболевание или другие тяжелые последствия, — наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет;
  • самовольное пользование недрами, совершение сделок, в прямой или скрытой форме нарушающих право собственности на недра, влекут за собой наложение штрафа на граждан в размере от 1,7 тысячи гривен до 3,4 тысячи гривен, на должностных лиц: 3,4 тысячи гривен — 8,5 тысячи гривен.

Справка Finance.ua:

  • Президент Владимир Зеленский 6 августа 2021 года подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых» № 1685-ІХ, который Верховная Рада приняла 15 июля.
По материалам Укринформ
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