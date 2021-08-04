В Украине в воскресенье, 8 августа, вступил в силу закон об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых.
Текст законодательного акта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых» № 1685-ІХ обнародован в официальной газете Верховной Рады «Голос Украины» 7 августа.
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Так, документ вносит изменения в статью 240 Уголовного кодекса.
Что предусматривает закон:
Размер штрафов:
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