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В земельном законодательстве продажу садовых домов приравняли к продаже земли - эксперт

В земельном законодательстве продажу садовых домов приравняли к продаже земли - эксперт

В Украине 1 июля заработал рынок сельхозземель. В нем есть подводные камни для жителей городов, которые не имеют никакого отношения к сельскому хозяйству. Потому что закон требует при продаже садовых домов проходить те же процедуры, что и при продаже сельхозземель.

Об этом рассказал юрист, специалист в земельном и аграрном праве Руслан Сокол.

Эксперт отметил, что земля для ведения садоводства относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения. Поэтому, если вы хотите ее продать, то вам придется пройти все процедуры, как будто вы продаете землю в селе.

В частности, кроме документов, подтверждающих личность и гражданство Украины, нужно обязательно предоставить:

  • государственный акт на право собственности;
  • договор;
  • свидетельство о праве на наследство или другой документ, подтверждающий право собственности;
  • документы о денежной оценке отчуждаемого земельного участка.

Закон о земле – что нужно знать обычному украинцу

По материалам Главком
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