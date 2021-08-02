В земельном законодательстве продажу садовых домов приравняли к продаже земли - эксперт

В Украине 1 июля заработал рынок сельхозземель. В нем есть подводные камни для жителей городов, которые не имеют никакого отношения к сельскому хозяйству. Потому что закон требует при продаже садовых домов проходить те же процедуры, что и при продаже сельхозземель.

Об этом рассказал юрист, специалист в земельном и аграрном праве Руслан Сокол.

Эксперт отметил, что земля для ведения садоводства относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения. Поэтому, если вы хотите ее продать, то вам придется пройти все процедуры, как будто вы продаете землю в селе.

В частности, кроме документов, подтверждающих личность и гражданство Украины, нужно обязательно предоставить:

государственный акт на право собственности;

договор;

свидетельство о праве на наследство или другой документ, подтверждающий право собственности;