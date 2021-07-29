Регулятор ввел новые правила для борьбы с завышенными ценами на рынке э/э

Сегодня, 6 августа, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла ряд решений для дальнейшей либерализации рынка электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В частности, с целью обеспечения достаточного уровня ликвидности Нацкомиссия установила предельные цены на балансирующем рынке на уровне ограничения на рынке «на сутки вперед» (РСВ).

Также регулятор отменил возможность подачи блочных заявок на РСВ и урегулировал порядок покупки гарантированным покупателем объемов электроэнергии на внутрисуточном рынке (ВСР) для минимизации объемов негативного небаланса.

Для этого комиссия внесла изменения в постановление от 8 апреля 2020 года. Такие изменения призваны стимулировать поставщиков активно участвовать на рынке «на сутки вперед». Они устанавливают практически единый уровень прайскепов (price caps) во всех сегментах.

Кроме того, изменения постановления от 17 декабря 2019 года предоставили возможность операторам систем распределения (ОСР) и передачи (ОСП) быть активными участниками различных сегментов рынков. В частности, уменьшился процент обязательной закупки электроэнергии на РСВ для компенсации технологических потерь с 95% до 30%.