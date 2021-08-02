В июле украинцы продали больше всего наличной валюты за всю историю наблюдений

В июле 2021 года физические лица продали более 2 млрд долларов в эквиваленте наличными. Это самый большой месячный объем операций по продаже иностранной валюты физическими лицами за всю историю наблюдений с 2012 года.

По данным Национально банка Украины, в прошлом месяце украинцы продали 2,068 млрд долларов в эквиваленте наличными. Это самый большой показатель, который превысил рекорд июня в 1,943 млрд долларов.

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График: НБУ

В июле украинцы купили 1,781 млрд долларов в эквиваленте наличными, что является 8-летним рекордом. Крупнейшая покупка валюты физлицами была зафиксирована в октябре 2012 года. Тогда украинцы купили валютной наличности на 3,340 млрд долларов в эквиваленте.

Безналичные операции по продаже/покупке иностранной валюты физлицами не являются рекордными. За прошлый месяц украинцы продали 379 млн долларов и купили 326 млн долларов безналичной валюты в эквиваленте.

Положительное сальдо продажа-покупка по наличной валюте составило 288 млн грн, а по безналичке — 53 млн долларов. Чистая продажа валюты населением в июле превысила покупку на 341 млн долларов в эквиваленте.

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