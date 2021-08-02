Трехлетние газовые договоры заключили 41% теплопроизводителей - клиентов Нафтогаза

Около 41% производителей тепла, являющихся клиентами Нафтогаза, заключили с ГК «Нафтогаз Трейдинг» трехлетние контракты на поставку газа по цене 7,42 грн/кубометр.

Об этом сообщает НАК «Нафтогаз».

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Сейчас 441 производитель тепла будет получать газ по цене 7,42 грн/кубометр в течение следующих трех лет без учета индексации. Это около 41% предприятий, которые получали газ от Нафтогаза в предыдущем отопительном сезоне, отметили в компании.

В Волынской области таким образом соглашения заключили все 7 теплопроизводителей, которые сотрудничают с Нафтогазом; в Черкасской и Винницкой областях — 76% и 68% предприятий соответственно.

Меньше всего контрактов сейчас в Одесской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях — только 25% предприятий имеют заключенные договоры.