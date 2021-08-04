Электрическое купе Azani замахнулось на звание первого индийского гиперкара

Стартап Mean Metal Motors (MMM) со штаб-квартирой в индийском Бангалоре пять лет назад объявил о разработке первого в стране суперкара. Тогда дело дошло только до макета и проект, видимо, забросили, потому что в этом году фирма решила поднять планку ещё выше и отобрать пальму первенства у Vazirani Automotive.

Теперь MMM собирается разработать первый индийский гиперкар. Это будет электрокар Azani с «гибридным» шасси и сиденьями, принимающими форму тела водителя.

Сборку гиперкаров планируют организовать на нескольких микрозаводах из готовых модулей, что в теории снизит стоимость машины в четыре раза, но позволит зарабатывать на каждой до двух раз больше, чем при традиционных методах производства. Отчасти это объясняется использованием биокомпозитов и упрощенной конструкцией: здесь в 100 раз меньше отдельных компонентов, чем у обычных машин.

В основу купе ляжет «гибридное» шасси: углепластиковый монокок плюс алюминиевая пространственная рама. Подвеска будет собрана на двойных поперечных рычагах с адаптивными амортизаторами, тормоза — углеродокерамика. Заявленная мощность силовой установки — 1000 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. С таким набором Azani сможет разгоняться до 60 миль в час (97 км/ч) за 2,1 с и показывать «максималку» в 354 километра в час. Боковые перегрузки в поворотах, по предварительным расчетам, составят 2g.



Фото: motor.ru

Электромоторы, число которых не называется, будут питаться от батареи емкостью 120 киловатт-часов, обеспечивающей запас хода в 523 километра. Обещаны дисплеи с дополненной реальностью, продвинутая система телематики, обновление ПО «по воздуху», сиденья, способные принимать форму тела водителя, а также современные системы безопасности: адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и автоторможение. Неизвестно только одно — сроки запуска производства.