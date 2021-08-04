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Google объяснила, почему Pixel 6 будет дорогим смартфоном

Google объяснила, почему Pixel 6 будет дорогим смартфоном

Топ-менеджер Google Рик Остерло, отвечая на вопрос журналистов о новом флагмане, заявил, что Pixel 6 будет дорогостоящим продуктом.

Для серии Pixel 6 поисковый гигант разработал собственный процессор Tensor, что стало одним из главных нововведений в фирменной серии. Генеральный директор Google Сундар Пичаи ранее заявил, что на создание «домашнего» чипа компании потребовалось четыре года, и работа над ним будет продолжаться.

Рик Остерло также отметил в интервью The Verge, что дорогостоящими оба устройства делают именно высокое качество и использование продвинутой электроники.

По слухам, в продажу Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro поступят по приблизительно той же цене, что и актуальные флагманы Samsung — модели Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra соответственно. Что касается спецификаций грядущих новинок, базовая версия линейки обзаведётся 6,4-дюймовым дисплеем (Full HD+) с частотой обновления 90 Гц, а Pixel 6 Pro получит 120-герцевый 6,7-дюймовый экран с разрешением Quad HD+. Среди обеих моделей будут варианты с 12 ГБ оперативной памяти.

Презентация Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro состоится этой осенью, точная дата проведения мероприятия пока неизвестна.

По материалам 4PDA
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