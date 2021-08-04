Huawei запатентовала смартфон с гибким дисплеем

Компания Huawei зарегистрировала во Всемирном ведомстве интеллектуальной собственности (WIPO) новый гаджет. Это смартфон со сворачивающимся экраном, который фигурирует в документации как «Электронное устройство с подвижным дисплеем, содержащим магнитные средства для выравнивания при извлечении».

Это уже второй патент китайского бренда на подобное устройство. Судя по описанию и схемам аппарата, Huawei усовершенствовала и сделала более «жизнеспособной» предыдущую концепцию. Основная задача новой разработки заключается в предотвращении деформации (появления трещин и складок) выдвижного гибкого дисплея в процессе эксплуатации устройства.

Механизм, обеспечивающий сворачивание матрицы, включает два магнита, между которыми помещён ролик. Его диаметр чуть больше толщины корпуса смартфона, благодаря чему образуется зазор между магнитами и выдвижным дисплеем, что облегчает его сворачивание, а также уменьшает трение, предотвращая повреждение панели. Сам экран выполнен по технологии pOLED, включающей органический светоизлучающий диод с пластиковым базовым слоем.



Изображение: LetsGoDigital

Помимо улучшенного выдвижного механизма в патенте описываются три возможных варианта раскладывания дисплея гаджета. В первом, самом компактном режиме, устройство выглядит как среднестатистический современный смартфон, но с экраном с обеих сторон. Второй предполагает «перетекание» дисплея с задней панели на лицевую, а в полностью разложенном состоянии площадь матрицы увеличивается на 70% с 6,5 до 11 дюймов.

Хотя Huawei активно занимается разработкой устройства со сворачивающимся дисплеем, ожидается, что его дебют может состояться не раньше следующего года. Технические характеристики, название и цена устройства не уточняются.