0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 21 0

Huawei запатентовала смартфон с гибким дисплеем

Huawei запатентовала смартфон с гибким дисплеем

Компания Huawei зарегистрировала во Всемирном ведомстве интеллектуальной собственности (WIPO) новый гаджет. Это смартфон со сворачивающимся экраном, который фигурирует в документации как «Электронное устройство с подвижным дисплеем, содержащим магнитные средства для выравнивания при извлечении».

Это уже второй патент китайского бренда на подобное устройство. Судя по описанию и схемам аппарата, Huawei усовершенствовала и сделала более «жизнеспособной» предыдущую концепцию. Основная задача новой разработки заключается в предотвращении деформации (появления трещин и складок) выдвижного гибкого дисплея в процессе эксплуатации устройства.

Механизм, обеспечивающий сворачивание матрицы, включает два магнита, между которыми помещён ролик. Его диаметр чуть больше толщины корпуса смартфона, благодаря чему образуется зазор между магнитами и выдвижным дисплеем, что облегчает его сворачивание, а также уменьшает трение, предотвращая повреждение панели. Сам экран выполнен по технологии pOLED, включающей органический светоизлучающий диод с пластиковым базовым слоем.


Изображение: LetsGoDigital

Помимо улучшенного выдвижного механизма в патенте описываются три возможных варианта раскладывания дисплея гаджета. В первом, самом компактном режиме, устройство выглядит как среднестатистический современный смартфон, но с экраном с обеих сторон. Второй предполагает «перетекание» дисплея с задней панели на лицевую, а в полностью разложенном состоянии площадь матрицы увеличивается на 70% с 6,5 до 11 дюймов.

Хотя Huawei активно занимается разработкой устройства со сворачивающимся дисплеем, ожидается, что его дебют может состояться не раньше следующего года. Технические характеристики, название и цена устройства не уточняются.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.