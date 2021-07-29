Бизнес призвал не компенсировать льготный тариф на э/э за счет операторов распределения

В украинской энергетической системе может возникнуть кризисная ситуация из-за намерений правительства возложить специальные обязательства по компенсации тарифа для населения на операторов систем распределения. Это предусматривает проект постановления о внесении изменений в положение о возложении спецобязательств (ПСО).

Об этом сообщили в Европейской бизнес ассоциации (ЕВА).

В связи с этим бизнес обратился с письмом в Кабмин и к энергетическому сообществу. В частности, в ассоциации отметили, что правительственный проект постановления нарушает нормы закона о рынке электроэнергии и защите экономической конкуренции.

«Принятие постановления не решит проблем на рынке электрической энергии, а наоборот, только ухудшит общее состояние энергетической системы Украины», — указали в ЕВА.

Бизнес отмечает, что это может поставить под угрозу возможность операторов систем распределения обновлять электросети, которые изношены на 70%.

Кроме того, в ЕВА отмечают, что инициатива Кабмина предполагает фактическое участие операторов системы распределения электроэнергии в модели ПСО, хотя они являются естественными монополиями и работают по регулируемому тарифу, а также не имеют источников для такого финансирования.

К тому же в проекте постановления не предусмотрены алгоритмы возврата средств операторами. Это означает, что они не смогут достаточно инвестировать в модернизацию и обновление электросетей.

Также в ассоциации подчеркнули, что в прошлом году после утверждения новой методики тарифообразования (RAB-регулирование) сети получили возможности для обновления устаревшей инфраструктуры.

По оценкам экспертов, изношенность сетей в Украине достигает 70−80%, из-за чего качество энергоснабжения является худшим в Европе. Такая ситуация возникла по причине недостаточного финансирования на протяжении многих лет.

Уже в текущем году 28 операторов сетей распределения перешли на стимулирующее тарифообразование, в том числе взяв на себя обязательства по обновлению сетей, уменьшению показателей прерывания электроснабжения и технологических потерь.

«Однако, прогнозные средства, которые должны оплатить операторы… в рамках предлагаемого механизма ПСО, составляют значительную часть инвестиционных программ компаний и нивелируют все результаты RAB-регулирования», — подчеркнули в сообществе.